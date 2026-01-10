La sentenza arbitrale che ha sconvolto Roma-Sassuolo: ecco cosa è successo

Un episodio controverso ha caratterizzato il match tra Roma e Sassuolo, con un rigore inizialmente assegnato e successivamente annullato, suscitando grande dibattito tra i tifosi e gli esperti del settore.

Il match tra Roma e Sassuolo ha offerto momenti di grande intensità, ma anche un episodio che ha sollevato numerose polemiche. Durante la ripresa, al minuto 59, si è verificato un contatto in area che ha portato a una decisione arbitrale controversa.

Il momento chiave del match

In un incontro che si trovava ancora sul punteggio di 0-0, il difensore Hermoso ha effettuato un colpo di testa, favorendo la corsa di Soulé, attaccante della Roma.

Quest’ultimo ha cercato di superare il portiere avversario Muric con un pallonetto, ma è stato colpito dal portiere. Inizialmente, l’arbitro Marcenaro ha assegnato un rigore e ha ammonito Muric per il suo intervento imprudente.

La revisione VAR

Tuttavia, il direttore di gara ha deciso di consultare il VAR per rivedere l’azione. Dopo aver esaminato il replay, è emerso un elemento cruciale: Soulé era in posizione di fuorigioco al momento del tocco di Hermoso. Pertanto, la decisione di concedere il rigore è stata annullata, ma l’ammonizione a Muric è stata mantenuta, poiché l’arbitro ha ritenuto che l’intervento fosse comunque imprudente.

Le reazioni post-partita

Questo episodio ha scatenato reazioni contrastanti tra giocatori e allenatori. Il tecnico della Roma Gasperini ha espresso rammarico per la decisione, ritenendo che l’azione meritasse un rigore. D’altra parte, il coach del Sassuolo Grosso ha sostenuto che la decisione di annullare il rigore fosse corretta, sottolineando l’importanza della tecnologia nel calcio moderno.

Le implicazioni sul campionato

L’episodio ha avuto ripercussioni non solo sul morale delle squadre, ma anche sulla classifica di Serie A. La Roma, che cercava di dare continuità alla vittoria contro il Lecce, ha visto sfumare l’opportunità di sbloccare il punteggio in un momento cruciale. Il Sassuolo, reduce da una pesante sconfitta contro la Juventus, ha mostrato un atteggiamento combattivo, dimostrando di voler riprendersi dopo le difficoltà recenti.

La partita si è conclusa senza reti, ma l’episodio del rigore ha sicuramente alimentato il dibattito tra gli appassionati e i commentatori. L’uso del VAR continua a essere un argomento divisivo, con molti che sostengono che la tecnologia, pur portando a decisioni più giuste, a volte crea confusione e polemiche.