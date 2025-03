La sorprendente audizione di Nicola Crivaro a The Voice Senior 2025

Un talento inaspettato

La scena musicale italiana ha visto emergere un nuovo talento a The Voice Senior 2025, dove Nicola Crivaro, un meccanico di trattori originario di Cutro, ha catturato l’attenzione dei giudici con la sua audizione. Accompagnato dalla figlia Isabella e dalla nipote Michelle, Nicola ha portato sul palco il brano iconico “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo, dimostrando una voce potente e una presenza scenica che hanno colpito quasi tutti i membri della giuria.

Reazioni dei giudici

Durante l’esibizione, i giudici Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio si sono voltati, mostrando il loro interesse per il talento calabrese. Tuttavia, Loredana Bertè ha scelto di non partecipare, lasciando Nicola con la possibilità di scegliere il suo coach. Questo momento ha dato vita a una situazione inaspettata: quando è stato il momento di decidere, Nicola ha sorpreso tutti affermando che per lui “erano tutti uguali”.

Un momento di comicità

La risposta di Nicola ha generato una reazione divertita tra i giudici, con Clementino che ha sottolineato l’unicità della situazione. Gigi D’Alessio ha commentato che non era mai accaduto che un concorrente mostrasse tale indifferenza nella scelta del coach. La battuta di Gigi, “Nico, ti devi muovere altrimenti andiamo su Porta a Porta”, ha aggiunto un tocco di umorismo a un momento già di per sé comico. Alla fine, dopo un po’ di titubanza, Nicola ha scelto di unirsi al team di Clementino, creando un legame tra Calabria e Napoli che ha emozionato tutti.