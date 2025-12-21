La straordinaria storia di Achille Polonara: dalla leucemia alla rinascita e alla speranza

La storia di Achille Polonara rappresenta un potente esempio di resilienza e dedizione familiare in momenti di sfida e difficoltà.

Achille Polonara, noto cestista italiano, ha affrontato una delle sfide più difficili della sua vita: la leucemia mieloide acuta. Ospite del programma Verissimo, ha condiviso la sua esperienza di lotta e recupero, sottolineando l’importanza del supporto familiare in momenti così critici.

Il percorso di lotta contro la malattia

Il 25 settembre, Polonara ha subito un trapianto di midollo osseo essenziale per combattere la sua malattia.

Durante questo periodo, ha vissuto momenti estremamente difficili, che nessuno dovrebbe mai affrontare a una giovane età. Sua moglie, Erika, ha svolto un ruolo cruciale, rimanendo al suo fianco senza mai lasciarlo solo.

Il coma e la speranza

Le complicazioni post-operatorie hanno portato il cestista a entrare in coma per alcuni giorni. Erika ha descritto quel periodo come uno dei più bui della loro vita. “Quando mi hanno chiamato il 16 ottobre, ho temuto il peggio”, ha ricordato, ancora visibilmente commossa. Tuttavia, la sua determinazione e il legame profondo con Achille hanno fatto la differenza. “Lui mi ha ascoltato e ha riaperto gli occhi. Ha mantenuto la promessa di tornare da noi”, ha affermato con orgoglio.

Un nuovo inizio

Oggi, la malattia è in remissione e Polonara vive con una nuova prospettiva. “Affrontiamo ogni giorno come un regalo”, ha dichiarato, riflettendo su come le sue esperienze lo abbiano trasformato. La famiglia, composta anche dai suoi due figli, Vittoria e Achille Jr., gioca un ruolo fondamentale nella sua vita quotidiana, rendendo ogni festa un momento speciale.

I sogni di un ritorno in campo

Parlando del suo futuro, Polonara ha espresso il desiderio di tornare a giocare. “Sì, sogno di tornare in campo, ma la mia priorità è solo la salute”, ha affermato con determinazione. La sua storia non è solo quella di un atleta, ma di un uomo che ha riscoperto il valore della vita e della famiglia.

Riflessioni finali

La lotta di Achille Polonara contro la leucemia è un racconto di speranza e resilienza. La sua testimonianza ispira molti, mostrando che anche nei momenti più bui è possibile trovare la forza di rialzarsi. Con il supporto della famiglia e la sua determinazione, Achille è un esempio vivente di come affrontare le avversità con coraggio e positività.