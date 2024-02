Una nuova scossa di terremoto ha coinvolto l’Italia nella giornata di oggi. Alle ore 16 la terra ha tremato tra i Comuni di Ricigliano (Salerno) e Muro Lucano (Potenza).

Terremoto in Italia, scossa tra Salerno e Potenza

Nell’ultima ora un nuovo fenomeno sismico ha lasciato con il fiato sospeso i cittadini italiani. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle ore 16.10 tra Campania e Basilicata, tra le province di Salerno e Potenza.

Terremoto in Italia di magnitudo 3.9

Secondo quanto riportato sul sito dell’Ingv, la scossa di terremoto sarebbe stata localizzata a soli 2 km di profondità ed è stata chiaramente avvertita a Potenza, Salerno ed Avellino.

La popolazione accortasi dell’evento, allarmata e preoccupata per quanto appena accaduto, ha iniziato a scrivere sui social:

«Sentita, bella forte», «Sentita a Muro Lucano (PZ)»,«Avvertita a Potenza», «Anche in Puglia sentita leggermente».

Nuovo caso di terremoto in Italia, nella giornata di oggi

Dopo le scosse degli ultimi giorni, avvertite in Emilia Romagna e in Umbria, oggi la terra è tornata a tremare nella stessa identica zona del terremoto di magnitudo di 3.9 del 28 gennaio scorso. L’area interessata è stata valutata con altissima pericolosità sismica, ricordando i terremoti violenti accaduti in passato, come: 1561 (M 6.3 e 6.7), 1694 (M 6.7) e 1980 (M 6.9).