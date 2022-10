La terribile proposta di Kadyrov: “Mosca valuti il nucleare tattico”

Lo smacco della ritirata di Lyman gli brucia ancora, perciò arriva la terribile proposta di Ramzan Kadyrov allo zar: "Mosca valuti il nucleare tattico"

La terribile proposta di Ramzan Kadyrov arriva attraverso una precisa dichiarazione social che dà la cifra di come si sia ormai in avanti dell’escalation della guerra fra Russia ed Ucraina: “Mosca valuti il nucleare tattico“. Il leader ceceno alleato di Vladimir Putin non è contrario all’utilizzo immediato delle armi atomiche di categoria tattica e non strategica, armi capaci di cancellare una intera piccola città o un settore ampio di area metropolitana.

Lo smacco di Lyman e le critiche aperte

La proposta di Kadyrov arriva dopo che il ritiro dalle truppe russe dalla città strategica di Lyman, nella regione di Donetsk, aveva suscitato il suo sdegno. Quello ed una bellicosa dichiarazione non immune da critiche alla condotta di Mosca, accusata di essere stata troppo “morbida” nella condotta del conflitto. E la soluzione? Lanciare armi nucleari tattiche con vettori ipersonici oltre confine, in Ucraina.

“Mosca valuti il nucleare tattico”

Sull’onda di quella sua linea Ramzan Kadyrov ha invitato Mosca a valutare l’impiego di un’arma nucleare a basso potenziale in Ucraina.

In un messaggio diffuso su Telegram Kadyrov ha scritto: “A mio parere dovrebbero essere prese misure più drastiche, fino alla dichiarazione della legge marziale nelle zone di confine e l’uso di armi nucleari a basso potenziale”.