Un rito che attraversa i secoli

La Via Crucis al Colosseo rappresenta uno dei momenti più intensi e significativi del Venerdì Santo per la comunità cattolica. Questo rito, che si svolge da secoli, è un’occasione per i fedeli di riflettere sulla passione di Cristo e sul significato della sofferenza. La scelta del Colosseo come scenario non è casuale: il monumento, simbolo di martirio e fede, offre un contesto evocativo che amplifica l’emozione del momento.

Le meditazioni di Papa Francesco

I testi delle meditazioni, preparati personalmente da Papa Francesco, offrono spunti di riflessione profonda. Ogni stazione della Via Crucis è accompagnata da una meditazione che invita i partecipanti a considerare non solo la sofferenza di Cristo, ma anche le sofferenze del mondo contemporaneo. Il Pontefice, con il suo stile semplice e diretto, riesce a toccare le corde più sensibili dei cuori, invitando alla compassione e alla solidarietà.

Il ruolo del vicario di Roma

Quest’anno, a guidare la preghiera è stato il cardinale Baldo Reina, vicario di Roma e delegato di Papa Francesco. La sua presenza sottolinea l’importanza della comunità ecclesiale e il legame tra il Pontefice e i fedeli. La Via Crucis non è solo un momento di preghiera, ma anche un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza alla Chiesa e alla comunità cristiana. La partecipazione di migliaia di persone, provenienti da ogni parte del mondo, testimonia la forza di questo rito che continua a unire i cuori in un abbraccio di fede.