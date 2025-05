La scomparsa di Rayan Mdallel

Il 30 gennaio scorso, la comunità di Mondragone ha vissuto un momento di angoscia e preoccupazione per la scomparsa di Rayan Mdallel, un ragazzo di appena 15 anni. Il giovane, che viveva con la madre, è scomparso senza lasciare traccia, suscitando l’allerta delle autorità e dei familiari. Rayan, noto per il suo rendimento scolastico, frequentava la seconda classe del liceo classico e sembrava avere un futuro promettente davanti a sé.

Il ritrovamento del corpo

Dopo settimane di ricerche, il corpo di Rayan è stato rinvenuto il 19 febbraio nel fiume Po a Torino. La notizia ha colpito profondamente la comunità, già provata dalla scomparsa del giovane. Il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha seguito da vicino la vicenda, esprimendo il dolore e lo smarrimento di tutti. La mancanza di documenti e cellulare sul corpo ha reso difficile l’identificazione, che è avvenuta solo dopo un’analisi del DNA.

Le indagini e le ipotesi

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato, coordinate dalla procura di Torino, non escludono alcuna pista. Sebbene non siano stati trovati segni di violenza sul corpo, l’ipotesi del suicidio è quella più accreditata. Tuttavia, la possibilità che Rayan possa aver ricevuto aiuto durante il suo viaggio verso nord rimane aperta, alimentando interrogativi e speculazioni. La sua storia è segnata da un passato di fughe e da un apparente disagio emotivo, probabilmente legato alla separazione dei genitori.

Il dolore della comunità

La notizia della morte di Rayan ha scosso profondamente la comunità di Mondragone. Il sindaco ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e agli amici, sottolineando l’importanza di un momento di lutto cittadino per onorare la memoria del giovane. La sua vita, spezzata in circostanze così tragiche, ha lasciato un vuoto incolmabile e un senso di smarrimento tra i cittadini. Rayan non è solo un nome, ma un simbolo di una gioventù che merita di essere ascoltata e compresa.