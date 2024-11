Un’uscita inaspettata

Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo è stato scosso dall’annuncio dell’uscita di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. Questo evento ha suscitato un acceso dibattito tra fan e critici, poiché si tratta della prima volta che un maestro di ballo viene allontanato nel bel mezzo della competizione, a sole tre puntate dalla finale. La decisione della Rai è stata comunicata dopo una puntata particolarmente tesa, durante la quale Madonia ha avuto un acceso confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli. Il motivo del diverbio? Una battuta infelice rivolta alla sua allieva, Sonia Bruganelli.

Le reazioni del pubblico e dei protagonisti

I telespettatori hanno notato il disagio di Federica Pellegrini, la quale, invece di festeggiare il punteggio ottenuto, si è trovata coinvolta in un momento di forte tensione. Non è la prima volta che la campionessa olimpica si trova al centro di situazioni imbarazzanti, spesso a causa delle affermazioni di Madonia riguardo alla sua vita privata. Dopo l’addio del maestro, la Rai ha annunciato Samuel Peron come suo sostituto, un volto noto del programma, per guidare Pellegrini nelle ultime fasi dello show.

Le parole di Milly Carlucci

In un’intervista a La Vita in Diretta, la conduttrice Milly Carlucci ha cercato di fare chiarezza sulla situazione. Ha sottolineato che Ballando con le Stelle è un programma che si basa sulla fiducia tra i vip e i loro maestri. Secondo Carlucci, le distrazioni personali di Madonia hanno compromesso la sua capacità di supportare adeguatamente la sua allieva. “C’è un’unità indissolubile tra maestro e allievo”, ha affermato, evidenziando l’importanza della presenza e del sostegno reciproco durante la competizione. La Carlucci ha anche rivelato che Pellegrini è stata informata della decisione solo lunedì, e ha espresso gratitudine a Peron per aver accettato di tornare a ballare dopo aver considerato di ritirarsi.