Ladro restituisce auto rubata con dentro abiti da sposa e da sposo: all’interno della vettura è stato trovato anche un biglietto in cui il responsabile del furto ha rivendicato di avere un “cuore”.

Ladro restituisce auto rubata con dentro abiti da sposa: “Ho un cuore”

L’automobile di una coppia di sposi, rubata domenica 27 agosto subito dopo le nozze, è stata ritrovata in via Zara, in pieno centro a Foggia. All’interno del veicolo, restituito nella giornata di mercoledì 30, c’erano gli abiti degli sposi e quelli da cerimonia del figlioletto insieme a un bigliettino lasciato ai neoconiugi dalla persona che aveva compiuto il furto. “Ladro sì, ma con un cuore”, è stato scritto sul biglietto.

La vettura è stata trovata da un carabiniere libero dal servizio che ha allertato la coppia originaria dei Monti Dauni ma da tempo residente a Roma. Proprio il militare, inoltre, avrebbe segnalato la presenza del biglietto lasciato dal ladro.

Stando a quanto riferito sinora, dopo aver scoperto il furto, la sposa ha lanciato un appello ai ladri chiedendo di poter riavere l’abito da sposa al quale teneva moltissimo. L’appello è andato a buon fine tanto da spingere il responsabile a far ritrovare non solo il vestito ma anche la macchina.

Il commento della sposa

“Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento dell’auto e soprattutto dell’abito da sposa”, ha detto la sposa dopo essere stata contattata dal. “Se non ci fosse stata una vera e propria mobilitazione, questo risultato non sarebbe arrivato”.

“Stamani siamo stati contattati dal comando dei carabinieri che ci ha avvertito del ritrovamento. In questo momento siamo in viaggio di nozze all’estero e siamo davvero felici di quanto successo. Al ladro non sento di dire nulla, ha fatto un gesto spinto anche dalla mobilitazione dei cittadini. Noi viviamo e lavoriamo a Roma, ma siamo sempre felicissimi di rientrare in provincia di Foggia, nel nostro comune sui Monti Dauni”, ha concluso.