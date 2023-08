Ex militare gira armato e poi si barrica in casa: panico a Pordenone

Ex militare gira armato e poi si barrica in casa: panico a Pordenone

Un uomo di 50 anni, ex militare, ha scatenato il panico a Cordovado, in provincia di Pordenone: il 50enne prima è andato in giro per il paese a torso nudo e con una pistola e, successivamente, si è barricato nella sua abitazione, che si trova in via Battaglione Gemona.

Leggi anche: Anziane raggirate e truffate per oltre un milione a Varese: tre arresti

L’intervento delle forze dell’ordine

Subito è stato creato, da parte delle forze dell’ordine, un cordone di sicurezza nella zona, mentre ai residenti è stato detto di non uscire dalle proprie abitazioni.

Ancora non si sa se l’arma fosse vera oppure un giocattolo. I negoziatori dei carabinieri sono al lavoro per convincere l’uomo ad uscire. Anche un’ambulanza e i vigili del fuoco sono sul posto.

Nel frattempo, ai numeri di emergenza sono arrivate diverse chiamate da parte dei cittadini che si sono ritrovati l’uomo armato in strada.

Cittadina paralizzata

Al momento, tutta la cittadina è paralizzata. Precauzionalmente, sono state evacuate le attività commerciali della zona, l’unica eccezione riguarda un bar: i clienti sono stati bloccati all’interno in quanto per uscire dovrebbero transitare sotto le finestre dell’abitazione dove si trova il soggetto giudicato pericolo.

Leggi anche: Stupro a Enna, ragazza di 17 anni denuncia l’abuso: la Procura ha aperto un fascicolo