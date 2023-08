Ad Enna, una 17enne denuncia un abuso sessuale. La Procura sta indagando sulla vicenda al fine di verificare la versione raccontata dalla presunta vittima.

Enna, 17enne denuncia abuso sessuale: la Procura indaga

Sembra proprio non volersi arrestare la scia di abusi perpetrati ai danni di giovani donne, spesso non ancora maggiorenni. Dopo quanto accaduto a Palermo e a Caivano, una ragazza di 17 anni ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro a Valguarnera, piccolo comune situato in provincia di Enna. L’adolescente, dopo essersi presentata dalle forze dell’ordine, ha anche indicato il presunto responsabile della violenza sessuale. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, si tratterebbe di un artigiano del posto.

Alla luce delle indiscrezoni trapelate, pare che la minorenne sia stata attirata dall’uomo – forse un conoscente – in un locale, dove si sarebbe poi consumato l’abuso.

Aperto un fascicolo

A seguito della denuncia presentata dalla presunta vittima, la Procura di Enna ha aperto un fascicolo e ha attivato le procedure del Codice rosso previste in casi analoghi. Sul caso, stanno indagando i carabinieri della stazione locali, coordinati dalla compagnia di Piazza Armerina.

Al momento, i militari dell’Arma stanno mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda, ancora in fase di accertamento.