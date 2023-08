La ragazza di 19 anni vittima del terribile stupro di gruppo a Palermo ha postato un nuovo, disperato sfogo sui suoi canali social che ha allarmato le forze dell’ordine. Per questo motivo, è stato disposto il trasferimento della giovane in una comunità protetta.

Sfogo social per la ragazza vittima di stupro a Palermo: “Mi state portando alla morte”

“Sono stanca. Mi state portando alla morte. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho più voglia di lottare, né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così. Non serve a nulla continuare. Pensavo di farcela, non è così. Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore”. Sono le strazianti parole scritte dalla ragazza vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo. Lo sfogo della 19enne è scaturito a seguito di un commento crudele scritto nei suoi confronti.

Soltanto pochi giorni fa, la ragazza ha condiviso un altro post per ribellarsi alle critiche ricevute rispetto al suo atteggiamento.

Il trasferimento in una comunità protetta

Lo sfogo della 19enne stuprata a Palermo ha profondamente allarmato le autorità dati i segnali preoccupanti espressi in modo palese dalla giovane. Per questo motivo, nel pomeriggio di martedì 29 agosto, l’adolescente è stata trasferita in una comunità protetta situata al di fuori del capoluogo siciliano. Nel trasferimento, è stata scortata da carabinieri e assistenti sociali.

Il centro in cui la ragazza è stata trasferita è attrezzato per gestire casi come il suo e, in questo ambiente protetto, le sarà data anche l’opportunità di lavorare.