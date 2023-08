“Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto“ – la vittima del terribile stupro di Palermo torna a parlare e lo fa lasciandosi andare ad un duro sfogo sui social. La ragazza se la prende con chi la giudica e la ritiene responsabile di quello che le è successo in quella brutta notte di inizio luglio.

Stupro di Palermo, la vittima si sfoga sui social: “Sono stanca di chi mi giudica”

La 19enne vittima dello stupro di Palermo ha parlato per la prima volta pubblicamente da quando è scoppiato il caso. La ragazza si è affidata ai suoi canali social per sfogarsi contro chi la critica: “Continuate con cose del tipo ‘ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene‘, ‘è normale che poi le succede questo’, oppure ‘ma certo per come si veste'” – inizia la ragazza raccontando che tipo di frasi le vengono rivolte continuamente da quando la notizia della violenza da lei subita è diventata di dominio pubblico. “Me ne dovrei fregare, ma non lo dico per me. Lo dico più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me, e fanno post come me, potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio?”

La posizione della ragazza: cosa ha scritto sui social

La giovane ha poi proseguito il suo sfogo su Instagram spiegando a tutti che non è intenzionata a cambiare il suo modo di essere a causa di quello che è successo e nemmeno per seguire l’opinione di chi la commenta: “Già sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro, ma io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio, perciò chiudetevi la boccuccia. Piuttosto che giudicare una ragazza stuprata.”