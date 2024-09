Lady Gaga rivela un particolare sulla proposta di matrimonio a Michael Polansky, dimostrando il suo amore per lui.

La celebrità Lady Gaga ha condiviso come si è sviluppata la sua relazione con il suo compagno Michael Polansky. La loro relazione è durata cinque anni, come descritto in un articolo di Vogue dedicato all'icona pop. Il loro legame è iniziato nel 2019 quando Cynthia Germanotta, madre della cantant...

La celebrità Lady Gaga ha condiviso come si è sviluppata la sua relazione con il suo compagno Michael Polansky. La loro relazione è durata cinque anni, come descritto in un articolo di Vogue dedicato all’icona pop. Il loro legame è iniziato nel 2019 quando Cynthia Germanotta, madre della cantante e attrice, ha fatto la conoscenza dell’industriale Michael Polansky in quello che Vogue ha descritto come un “incrocio filantropico”; dopo di che ha espresso a sua figlia, “Penso di aver appena incontrato il tuo futuro marito”. Questa rivelazione ha destato stupore in Lady Gaga, ora 38 anni, che ha risposto, “Non sono pronta per incontrare mio marito!”.

La loro prima interazione è avvenuta soltanto in dicembre dello stesso anno, quando Lady Gaga è stata invitata al party di Sean Parker, co-fondatore di Napster e presidente fondatore di Facebook, che conosceva personalmente Polansky. Mentre si interrogava se Polansky avrebbe partecipato, la madre le ha confermato immediatamente la sua presenza. Polansky ha cercato Lady Gaga alla festa dopo aver scoperto che lei stava cercando lui. “Abbiamo chiacchierato per tre ore”, ha raccontato Lady Gaga dolcemente della loro prima discussione. Hanno continuato a parlare al telefono per settimane prima di iniziare a frequentarsi e infine “si sono innamorati”.

Durante la quarantena, hanno vissuto insieme nella residenza di Polansky a Malibù. In quel periodo, ha dichiarato Lady Gaga, “sono riuscita a focalizzarmi completamente sulla mia relazione. Ho conosciuto questa persona così amorevole e di sostegno che voleva veramente capire chi io fossi, oltre a essere Lady Gaga”. Riguardo al suo compagno, l’icona pop ha dichiarato: “Non avevo mai incontrato nessuno come Michael. È di una gentilezza e un’intelligenza uniche”.

Polansky, durante un’intervista, ha condiviso quanto apprezzi la passione creativa della sua promessa sposa, che ha chiesto in matrimonio ad aprile dopo una giornata dedicata all’arrampicata. Il suo futuro coniuge, Lady Gaga, ha partecipato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia presentando la sua ultima pellicola, “Joker: Folie à Deux”. Durante il suo passaggio sul tappeto rosso, ha sfoggiato l’anello di fidanzamento: un anello solitario adornato con un diamante, che i seguaci più attenti avevano già notato nei mesi scorsi sul dito della cantante. L’anello è stimato avere un valore di circa mezzo milione di dollari.