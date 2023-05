Lago Maggiore, frontale tra due Fiat Panda: morto un 20enne

Un ragazzo di soli 20 anni ha perso tragicamente la vita ieri, dopo un incidente con la sua automobile. Il giovane stava percorrendo la strada statale 34 del Lago Maggiore, quando si è scontrato frontalmente con un’altra automobile.

Incidente sul lago Maggiore, scontro tra due Panda: muore 20enne

Erano circa le ore 19 di ieri, giovedì 11 Maggio, quando sulla strada statale 34 del Lago Maggiore a Ghiffa, in zona Verbano Cusio Ossola, due Fiat Panda si sono scontrate frontalmente. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, ma quello che si sa è che lo shianto è stato davvero molto violento. Sulle automobili erano presenti solo i due conducenti, uno, un ragazzo di 20 anni, è morto a seguito delle gravi ferite riportate.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del ragazzo

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 20enne, senza però riuscirci. Il giovane, infatti, è morto poco attimi dopo il frontale. Gravissime le condizioni di salute anche dell’altro automobilista, trasferito in ambulanza all’ospedale a Verbania. I vigili del fuoco e i carabinieri si sono occupati di far tornare la viabilità della statale alle condizoni normali: la strada è rimasta bloccata per circa un’ora.