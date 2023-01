Lambrecht: si è dimessa la ministra della Difesa tedesca

Christine Lambrecht “molla”: si è dimessa la ministra della Difesa tedesca, travolta dalle polemiche dopo il suo discorso di Capodanno la componente del governo di Olaf Scholz lascia il suo incarico.

Per questo motivo Lambrecht ha presentato oggi le sue dimissioni al cancelliere Olaf Scholz. La notizia è stata data da Dpa e secondo il media la politica della Spd era sotto attacco ti opposizione e stampa.

Dimessa la ministra della Difesa tedesca

Lambrecht si è dimessa presentando soltanto una comunicazione scritta che ha postato anche sulle sue pagine social: “L’attenzione dei media, che da mesi si concentra sulla mia persona, difficilmente consente di riferire e discutere in modo obiettivo dei militari, della Bundeswehr e delle decisioni di politica di sicurezza nell’interesse dei cittadini tedeschi”.

L’imbarazzante discorso “di Capodanno”

Insomma, il riferimento è alle numerose polemiche e critiche che l’hanno interessata nell’ultimo anno, quando in occasione di un discorso aveva detto che la guerra tra Mosca e Kiev le ha dato molte “impressioni speciali” e le ha permesso di incontrare molte “persone interessanti e grandi”. La ormai ex ministra ha ringraziato “tutti coloro che si impegnano ogni giorno per la nostra sicurezza”.

A breve il nome di chi succederà a Lambrtecht, considerando che proprio in tema di Ucraina la base militare di Ramstein ospiterà un summit il 20 gennaio.