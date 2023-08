Sono 294 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dopo l’ultimo sbarco avvenuto nella notte, quando sono arrivati 34 bengalesi ed egiziani.

Lampedusa, nuovi sbarchi nella notte: 294 persone nell’hotspot

Sono arrivati a quota 294 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa, dopo l’ultimo sbarco avvenuto durante la notte, quando sull’isola sono arrivati altri 34 bengalesi ed egiziani che viaggiavano su una barca di legno salpata da Zwara, in Libia. “La Commissione è consapevole e continua a essere molto preoccupata per l’aumento degli arrivi nel Mediterraneo centrale e in particolare in Italia. La Commissione ha collaborato con le autorità italiane per contribuire a decongestionare l’hotspot di Lampedusa, in particolare attraverso l’assistenza di emergenza che consente il trasferimento aereo dei migranti vulnerabili dall’isola ad altre località del territorio italiano” ha fatto sapere un portavoce dell’esecutivo Ue.

“La Commissione è consapevole della pressione sul sistema di accoglienza in Italia, l’ha sostenuta nell’affrontare le sfide migratorie ed è pronta a farlo ancora. Le agenzie dell’Ue, Frontex, Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo (EUAA) ed Europol, hanno dispiegato 450 persone in Italia. Per quanto riguarda l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, il riferimento per la Commissione è la direttiva sulle condizioni di accoglienza, che contiene tutti i requisiti che devono essere garantiti dai quadri legislativi nazionali. L’EUAA sta supportando le autorità italiane sulle procedure di asilo e sull’accoglienza sulla base del suo piano operativo in corso. Ciò include l’invio diretto di esperti a supporto del Ministero dell’Interno e delle prefetture” ha aggiunto il portavoce, spiegando che la commissaria Joahnsson ha offerto ulteriore sostegno alle autorità italiane quando ha visitato Lampedusa insieme al ministro Piantedosi.

Lampedusa, nuovi sbarchi nella notte: la situazione e i trasferimenti

La portavoce ha spiegato che l’offerta della commissaria si è già tradotta in alcuni risultati, con oltre 14 milioni di euro di finanziamenti dell’Ue in un nuovo progetto. “L’Oim sta ora sostenendo le autorità italiane per garantire condizioni di accoglienza adeguate durante le emergenze e trasferimenti sicuri in altri centri di accoglienza in Italia dei migranti sbarcati a Lampedusa. La Commissione è pronta a sostenere ulteriormente l’Italia. Le risorse aggiuntive nell’ambito dell’assistenza alle emergenze possono essere utilizzate anche per progetti negli Stati membri sottoposti a forti pressioni. Queste risorse possono essere rese disponibili quando si verifica un’emergenza, in modo rapido e flessibile” ha aggiunto. Da Lampedusa sono stati trasferiti con un volo aereo per Bergamo e il traghetto di linea Cossyra, giunto a Porto Empedocle, complessivamente 286 migranti. A Porto Empedocle sono state sbarcate 111 persone, di cui 108 minori non accompagnati.