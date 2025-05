Lariano sotto choc per la morte di un bambino di 11 anni: le cause della trag...

Un grave lutto ha colpito la comunità di Lariano, nei Castelli Romani, dove la morte improvvisa di un bambino di 11 anni ha lasciato tutti senza parole. Il piccolo, colto da un malore mentre si trovava a scuola, è stato portato a casa dalla madre, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Ancora non sono chiare le cause di questo tragico evento, che ha profondamente scosso famiglie e residenti del territorio.

Triste lutto a Lariano: muore improvvisamente un bambino di 11 anni

La tragedia è avvenuta ieri, lunedì 19 maggio, poco prima delle 13. Secondo quanto riportato da RomaToday, il bambino di nome Rayan, che soffriva già di problemi respiratori, ha iniziato a stare male. La scuola ha contattato la madre, che è andata a prenderlo anticipatamente. Tuttavia, poco dopo, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente ed è stato subito richiesto l’intervento del 118.

I soccorritori, giunti tempestivamente, hanno cercato a lungo di rianimarlo, senza successo. Purtroppo, il piccolo non ce l’ha fatta. Sul luogo erano presenti anche i carabinieri. Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte della sua morte.

Lutto a Lariano, muore improvvisamente un bambino di 11 anni: il cordoglio del sindaco

Numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza sono stati rivolti alla famiglia dai cittadini, profondamente colpiti dalla notizia.