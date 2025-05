Dramma a Marcianise, bambina muore dopo ore in osservazione: la Procura apre ...

Bambina colpita da un malore, resta in osservazione ma muore nella notte: dramma all’ospedale di Marcianise, indaga la Procura

Una tragedia ha colpito l’ospedale di Marcianise, dove una bambina di soli sei anni è morta dopo essere rimasta in osservazione per una notte presso il reparto pediatrico. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità e ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche.

Una bambina di sei anni è deceduta presso l’ospedale Civile di Marcianise, in provincia di Caserta. La piccola era stata accompagnata al pronto soccorso pediatrico dai genitori, residenti a Santa Maria a Vico, dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava a casa, pare durante la cena.

La minore, già seguita in precedenza da un presidio ospedaliero di Napoli, sarebbe giunta in pronto soccorso la sera precedente a causa di sintomi come vomito, diarrea e forti dolori addominali.

In un primo momento, il quadro clinico appariva compatibile con una patologia di lieve entità, ma con il rapido peggioramento delle condizioni è stato necessario procedere al ricovero in osservazione presso il reparto pediatrico del nosocomio. La tragedia si è verificata intorno alle 4 del mattino di ieri, 18 maggio.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’indagine, affidando gli accertamenti al commissariato di Marcianise. Il pubblico ministero Anna Ida Capone ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche relative ai due ospedali coinvolti, oltre al blocco della salma, su cui verrà effettuato l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

Nel frattempo, attraverso un messaggio diffuso sui social, il sindaco e l’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico hanno manifestato “il più profondo cordoglio alla famiglia Avagliano e Vigliotti per la per la prematura scomparsa della piccola Marianna. In questo momento di grande dolore l’intera comunità si stringe con affetto alla famiglia, condividendo il peso di questa immensa sofferenza“.