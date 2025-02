Due medici sono indagati dalla Procura di Sassari per la morte della bambina di 8 anni, Natalie Tanda, due giorni dopo l’esportazione delle tonsille. Per loro l’accusa è di omicidio colposo.

Bimba morta dopo operazione alle tonsille: due indagati, famiglia sotto shock

Sono due i medici indagati per la morte della piccola Natalie Tanda di Villanova Monteleone. La bimba è deceduta sabato 8 febbraio, due giorni dopo l’esportazione delle tonsille all’ospedale di Alghero. L’ipotesi di reato contestato è di omicidio colposo. La famiglia è sotto shock e vuole far luce su cosa sia successo alla loro bambina. Uno dei loro avvocati, Marco Costa, ha detto le seguenti parole a FanPage: “La famiglia non sa cosa sia successo. A loro i medici hanno detto che c’è stata una emorragia e la piccola è morta. Ma il motivo resta ancora sconosciuto. C’è in corso l’indagine della Procura.”

In corso l’autopsia sul corpo della bimba

Come detto sono due i medici indagati per la morte della piccola Natalie Tanda. E’ in corso l‘autopsia sul corpo della bimba che potrà chiarire quale è stata la causa dell’emorragia che ha portato al decesso. Ricordiamo che Natalie è stata operata alle tonsille ad Alghero, per poi essere trasferita nel reparto rianimazione dell’ospedale di Sassari, dove è morta dopo alcune ore.