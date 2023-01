Lascia il lavoro da insegnante per fare la cassiera e a suo dire guadagnerebbe di più dei 50mila dollari che ha capitalizzato in cinque anni

Arriva dagli Usa e dai social la vicenda di una 30enne che lascia il lavoro da insegnante per fare la cassiera: “Vivo meglio e guadagno di più”.

Maggie Perkins ha comunicato e motivato la sua decisione in un video pubblicato su TikTok, di lei i media dicono che fin da piccola avrebbe voluto fare l’insegnante ma quando il suo sogno si è realizzato ha visto la qualità della sua vita scendere.

Lascia il lavoro da insegnante per fare la cassiera

Da quanto si apprende Maggie aveva anche conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università della Georgia.

Tramite un video pubblicato sulla sua pagina di Tik Tok su cui Maggie ha il nome di millennialmsfrizz la donna ha spiegato la sua scelta. Lei prima era un’insegnante di scuola pubblica e privata in Georgia e in Florida una docente che interagiva in particolare con studenti delle elementari e delle superiori. Purtroppo però lo stipendio che Maggie riceveva “non le permetteva di fare una vita agiata”. Ma quanto guadagnava Maggie?

In cinque anni “solo” 50mila dollari

Per circa 60 ore alla settimana di lavoro e in 5 anni il suo capitale è stato di circa 50mila dollari. Per questo motivo allora la 30enne ha deciso drasticamente di cambiare totalmente impiego e fare domanda per diventare una commessa di Costco, una catena di supermercati, dove la donna guadagnerebbe di più e a suo dire farebbe un lavoro che la logorerebbe di meno.