Una curiosa vicenda che ha ottenuto giudizi nettissimi sul protagonista: lasciata da sola in economy mentre il fidanzato viaggia in business class

Vittima della assoluta mancanza di tatto del suo lui viene lasciata da sola in economy mentre il fidanzato viaggia in business class: negli Usa una donna sperimenta cosa significhi avere al fianco un uomo egoista e diventa protagonista di una vicenda che lei per prima ha voluto sottoporre al giudizio dei social.

La donna in questione, americana, secondo Today ha raccontato tutto sul portale Mumsnet.

Lasciata da sola in economy dal fidanzato

La vittima di quella assoluta assenza di delicatezza si è lamentata. Lo ha fatto spiegando che lei e il suo partner avevano prenotato la loro prima vacanza in Europa, dopo essersi messi insieme sette mesi fa. Il “patto” era che i due avrebbero diviso a metà le spese per l’albergo e che avrebbero preso i biglietti dell’aereo autonomamente, in modo da pagare ognuno il proprio.

Tutto questo doveva solo servire a dimezzare i costi, non certo a separare fisicamente e “per censo” i due. Il suo uomo invece ha “preso molto seriamente la questione del trasporto e ha deciso di prenotare per sé un posto migliore in business class, lasciando lei sola in economy”.

La riposta dell’uomo alla fidanzata

E la risposta del “galantuomo”? Aveva deciso di “concedersi un posto migliore, e che i due avrebbero potuto ricongiungersi una volta atterrati”.

La donna ha chiesto: “Vi darebbe fastidio se vi capitasse una cosa del genere?“. Ecco qualche risposta: “Non è giusto, viaggiare insieme fa parte della vacanza. E prenotare biglietti separatamente è strano”. E ancora: “Ho avuto molti fidanzati e ho viaggiato molto con loro, e mai è successa una cosa simile. Nemmeno con gli amici. Per me una cosa del genere è da rottura”. Tutto fino alla chiosa drastica: “Questo è matto, sembra solo un egoista, da scaricare subito“.