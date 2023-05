Un 31enne romeno è stato arrestato per aver rapito e violentato una minorenne a Latina. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, con diversi precedenti.

Latina, minorenne rapita e stuprata: arrestato il responsabile

Si chiama Dragos Daniel Marcus, il 31enne romeno senza fissa dimora, con diversi precedenti penali, che è stato arrestato per aver rapito e violentato una sedicenne a Latina. L’uomo è stato identificato dalla vittima e dal ragazzo di 18 anni che, al momento dei fatti, si trovava con lei in un distretto industriale abbandonato. I due giovani avevano sorpreso il 31enne mentre si drogava. A quel punto l’uomo ha aggredito il 18enne, colpendolo con un pugno e facendogli perdere i sensi, e aveva costretto la sedicenne a salire sulla minicar per portarla via e violentarla.

Il 31enne è stato arrestato dopo una ricerca a tappeto

I poliziotti lo hanno sorpreso mentre dormiva nascosto alla Mistral, la fabbrica abbandonata a Pontenuovo, nel territorio di Sermoneta. Il 31enne è stato sottoposto a fermo dagli agenti della squadra mobile di Latina in quanto “gravemente indiziato della violenza sessuale avvenuta nella serata del 3 maggio“. Dopo una ricerca a tappeto nel territorio, basata sull’identikit fornito dai due ragazzi aggrediti, è stato trovato. Essendo “un senza fissa dimora estremamente mobile sul territorio, sono stati effettuati controlli in numerosi stabili abbandonati situati nei dintorni di Latina a ogni ora del giorno e della notte“, ha spiegato la polizia.