Laura Freddi e Leonardo D'Amico stanno per unirsi in matrimonio: hanno inviato un invito a Bonolis.

Laura Freddi, nota per il suo ruolo in Non E’ La Rai e per essere stata ex compagna di Paolo Bonolis, si prepara a sposare il compagno di lunga data Leonardo D’Amico, dopo un’appassionata storia d’amore che dura da dodici anni. Non è stato ancora comunicato il giorno esatto del matrimonio, ma è garantito che avrà luogo. Durante un colloquio con Di Più, Freddi ha fornito alcuni dettagli sulle nozze, tra cui la persona che l’ha persuasa a compiere questo importante passo. Scopriamo le sue affermazioni e tutti i particolari sul matrimonio. Dopo un percorso di vita comune lungo dodici anni, Laura Freddi e Leonardo D’Amico hanno preso la decisione di convolare a giuste nozze. L’idea del matrimonio era stata programmata da tempo, sebbene annullata a causa del diffondersi della pandemia. Ora, invece, sembra essere in arrivo il momento tanto atteso. La data precisa del loro matrimonio non è ancora stata svelata, nonostante sia certa la volontà dei due di pronunciare il famoso “sì”. E’ stata la stessa Freddi, durante un intervista a Di Più, a comunicarlo, come fatto notare anche da Leggo. Secondo quanto dichiarato da lei, i genitori hanno deciso di sposarsi grazie alla loro figlia di sei anni, Ginevra, che esprimeva continuamente ai genitori il desiderio di vederli marito e moglie e di tenere in mano le fedi nuziali. Pertanto, la decisione di sposarsi avrebbe reso felice la piccola. L’attrice di Non E’ La Rai ha offerto ulteriori dettagli sulle loro nozze, rivelandone alcuni contrasti riguardanti la location del matrimonio. Mentre Leonardo aspira a celebrare la cerimonia in riva al mare, lei sarebbe più incline ad optare per una cornice più campestre, caratterizzata da un ambiente bucolico ed avvolto dal verde.

Laura ha successivamente discusso dei suoi invitati e ha espresso il desiderio di accogliere i suoi ex fidanzati, includendo Paolo Bonolis, che è stato suo compagno per un arco di cinque anni. Ha affermato di aver mantenuto una relazione positiva con lui. Inoltre, le sue ex colleghe di Non E’ La Rai, ossia Miriana Trevisan e Cristina Quaranta, saranno altresì presenti.