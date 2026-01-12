Laura Pausini conduce Sanremo 2026: un sogno che si avvera!

Laura Pausini torna al Festival di Sanremo come co-conduttrice, realizzando un sogno che ha coltivato a lungo. La sua presenza sul palco del festival rappresenta un momento significativo per la musica italiana e per i suoi fan.

La notizia dell’anno ha finalmente trovato conferma: Laura Pausini, celebre cantante e icona della musica italiana, ha annunciato di essere la co-conduttrice della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti, in diretta al Tg1, ha svelato il nome della sua partner, accendendo l’entusiasmo tra i fan e gli appassionati del Festival.

La Pausini, che ha esordito artisticamente proprio sul palco dell’Ariston nel 1993, ha espresso la sua emozione e gioia per questo importante incarico.

Il legame di Laura con Sanremo

“Sanremo è il mio destino e il mio sorriso”, ha dichiarato Laura sui social, esprimendo quanto questo evento rappresenti per lei. Tornare sul palco che l’ha vista nascere artisticamente è per l’artista un momento carico di significato. La Pausini ha paragonato questa esperienza all’emozione del primo bacio, sottolineando l’importanza delle prime volte nella vita di ogni artista. “Mai avrei pensato di trovarmi in questo ruolo,” ha aggiunto, rimarcando quanto fosse incredibile per lei immaginare di condurre il Festival.

Un’opportunità imperdibile

Dal 24 al 28, Laura avrà l’onore di affiancare Carlo Conti nella conduzione delle cinque serate del Festival. “Ho preparato ogni aspetto di questo evento, consapevole dell’importanza che ha per la cultura musicale italiana”, ha detto, trasmettendo il suo impegno e la sua determinazione a rendere questo Festival indimenticabile. La Pausini ha anche ringraziato Conti per la fiducia riposta in lei, affermando che grazie al suo supporto ha superato ogni timore di fronte a questo nuovo incarico.

Il Festival di Sanremo 2026: prezzi e preparativi

Con l’avvicinarsi della kermesse musicale, le aspettative crescono, ma non mancano alcuni aspetti pratici da considerare. I prezzi dei biglietti per il Teatro Ariston hanno subito un notevole aumento, rendendo l’evento ancora più esclusivo. La corsa ai biglietti è già cominciata, e gli appassionati si trovano ad affrontare costi che oscillano da 240 euro per i posti in platea fino a 875 euro per la finale, mentre l’abbonamento per tutte le serate supera i 1800 euro.

Costi di pernottamento a Sanremo

Se i biglietti rappresentano solo una parte della spesa, il costo per il pernottamento nella città ligure ha raggiunto cifre considerevoli, con un incremento che supera il 500% rispetto ai prezzi normali. Le sistemazioni economiche partono da 400 euro a notte, con alcune strutture che chiedono fino a 1000 euro per un solo soggiorno. Partecipare al Festival, dunque, richiede non solo passione per la musica, ma anche un investimento economico rilevante.

Novità e ospiti del Festival

Oltre alla conduzione di Laura Pausini e Carlo Conti, il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia ricco di sorprese. La presenza di Max Pezzali ogni sera dalla nave Costa Toscana, trasformata in un vero e proprio party, rappresenta una delle novità più attese. Con un formato innovativo e dinamico, le serate promettono di essere un viaggio emozionante attraverso la musica che ha segnato intere generazioni.

Artisti in gara e programma

Trenta artisti si sfideranno sul palco, presentando canzoni inedite che saranno giudicate da una giuria. Le serate saranno organizzate secondo un programma tradizionale, con la quarta dedicata alle cover, mantenendo così viva la tradizione del Festival. I fan possono aspettarsi un’offerta musicale variegata, con nomi noti e nuove proposte, rendendo ogni serata unica e coinvolgente.