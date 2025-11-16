La morte improvvisa di Ettore Pausini, zio della celebre cantante Laura Pausini, ha riacceso tensioni mai risolte all’interno della famiglia, portando a una frattura definitiva tra cugine e a riflessioni dolorose sul significato di vicinanza e affetto nei momenti di dolore.

L’incidente fatale di Ettore Pausini

Poco prima delle 13:30 di domenica 2 novembre, Ettore Pausini stava percorrendo in bicicletta una strada quando è stato travolto e ucciso da un’auto.

Il veicolo, una Opel Astra bianca, lo ha scaraventato a terra e poi è fuggito per circa due chilometri senza essere rintracciato; il conducente si è poi recato dai carabinieri confessando l’accaduto. Si tratta di un uomo di 29 anni residente a Rimini, con cittadinanza rumena e moldava, che è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso.

“La vita può cambiare in un attimo”, ha ricordato Sabrina Pausini, sottolineando il dolore per la perdita del padre, che aveva già affrontato una lunga battaglia contro il cancro, come successo anche alla madre nel 2012.

Laura Pausini, nuovo attacco dalla cugina Sabrina: “Piuttosto che fare pace con lei…”

La morte di Ettore ha riacceso tensioni familiari che Sabrina Pausini definisce ormai insanabili. In un’intervista a DiPiù, la cugina di Laura ha spiegato perché ha chiesto che alcuni membri della famiglia non partecipassero ai funerali: “Nei momenti critici della mia famiglia, quei parenti per noi non ci sono mai stati”. Per Sabrina, la lontananza emotiva e l’assenza di supporto nei momenti difficili hanno segnato un confine definitivo:

“Alla fine me ne sono fatta una ragione, noi abbiamo avuto la nostra vita, loro hanno avuto la loro”.

Sulla possibilità di ricucire il rapporto con Laura Pausini, Sabrina è stata categorica:

“No, no e no. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà e di mia mamma. A Laura non riaprirò le braccia”.

Nonostante questo, Laura ha espresso il suo affetto in un messaggio sui social: “Ciao zio. Tu sai, io so. Riposa in pace. Ti voglio bene”.