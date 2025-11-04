La tragica vicenda che ha colpito la famiglia Pausini ha messo in luce non solo il dolore per la perdita di un caro, ma anche i rapporti complicati tra i familiari. Ettore Pausini, zio della celebre cantante Laura, è stato investito e ucciso mentre era in bicicletta a Bologna, lasciando un vuoto profondo nella figlia Sabrina.

Tra lutto e rancori, la donna ha scelto di rompere il silenzio sui social, chiarendo con parole dure i rapporti con il resto del parentado e l’eco della tragedia si è subito diffusa sui media e tra i fan.

Tragedia a Bologna: la morte di Ettore Pausini, zio di Laura

L’incidente è avvenuto domenica scorsa in via degli Stradelli Guelfi, quando Ettore Pausini, 78 anni, stava pedalando in bicicletta ed è stato travolto da un’Opel Astra nera, il cui conducente, un 29enne con cittadinanza rumena e moldava, si era inizialmente dato alla fuga. L’auto è stata rintracciata poco distante e il responsabile si è costituito. La figlia Sabrina non ha nascosto la sua rabbia:

“Era mio padre, e me l’hanno ammazzato così. Voglio vederlo in faccia quell’assassino“.

Ettore Pausini, oltre a essere conosciuto per la sua attività di barbiere in Piazza Azzarita a Solarolo, era anche volontario e testimonial dell’associazione Onconauti, e aveva superato una battaglia contro il cancro. In passato, Laura Pausini aveva espresso il suo affetto verso lo zio, scrivendo: “Mio zio è un vero campione. Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito, zio. Ti voglio bene“. Tuttavia, oggi il silenzio della cantante sulla tragedia familiare accentua il senso di isolamento e dolore vissuto dalla figlia, rimasta sola dopo la morte della mamma anni fa.

“Non la voglio al funerale”, l’attacco della cugina di Laura Pausini dopo la morte dello zio

Sabrina Pausini, figlia di Ettore e cugina della celebre cantante Laura, non ha esitato a chiarire con forza i rapporti all’interno della famiglia.

“Quella con Laura è solo una parentela sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre“, ha scritto sui social, sottolineando il distacco emotivo che da tempo la separa dal ramo dei Pausini.

La donna ha anche annunciato che non desidera la loro presenza al funerale:

“Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre“.

Lo sfogo di Sabrina, diretto e senza filtri, arriva a poche ore dalla tragica scomparsa del padre Ettore, travolto da un pirata della strada a Bologna, e ha trovato immediato sostegno tra amici e conoscenti.