Laureato a 92 anni per la quinta volta: "Studiare mi ha salvato"

Laureato all’età di 92 anni: è la storia del professor Rocco Verì, che conseguirà il titolo per la quinta volta nella sua vita il prossimo 8 giugno.

Quinta laurea conseguita a 92 anni

Il professor Rocco Verì si laurea per la quinta volta. Il prossimo 8 giugno, infatti, diventerà dottore in Scienze e Tecnologie Alimentari. Un traguardo prestigioso che arriva alla veneranda età di 92 anni, 62 anni dopo la sua “prima volta”.

Originario di San Vito Chietino, in Abruzzo, Rocco Verì ha insegnato per anni al liceo “Galileo Galilei” di Firenze, e per questo il giorno della laurea saranno presenti molti dei suoi studenti. Si è laureato in Agraria per la prima volta nel 1961, a Firenze, dove ha conseguito una laurea in agricoltura tropicale e subtropicale, in produzione animale a indirizzo tropicale e in enologia e viticoltura.

La motivazione: “Studiare mi ha salvato la vita”

Nel frattempo Rocco si era anche sposato, avendo dei figli. Ma qualche anno fa la tragica scomparsa della moglie lo aveva gettato in un momento buio, dal quale si è risollevato – a detta sua – proprio grazie allo studio: