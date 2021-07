Palermo, Angelo Censoplano laureato a 89 anni in Scienze Politiche: “Un percorso stimolante e sublime”

La passione per lo studio di Angelo Censoplano, laureato oggi ad 89 anni, è la base di tutti i suoi traguardi. Un successo per l'ateneo siciliano.

Si chiama Angelo Censoplano l’uomo di 89 anni che ha questa mattina, 22 luglio 2021, ha conseguito la laurea magistrale presso il dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo.

Angelo Censoplano laureato ad 89 anni in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali. La carriera accademica

Ha conseguito la laureal magistrale in “Compliance, Sviluppo aziendale e prevenzione del crimine” discutendo una tesi dal titolo: “Tutela ambientale e gestione dei rifiuti“, avendo come relatrice la Professoressa Gabriella Marcatajo. Non è la prima laurea conseguita da Antonio Censoplano, bensì la terza. Nella sua brillante e lungimirante carriera accademica ha conseguito anche la laurea in Scienze aziendali e in Management. A congratularsi con il Dottor Censoplano oltre all’intera Commissione di laurea, c’è anche Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, che lo ha anche ringraziato per il suo esempio di impegno e passione per la cultura e lo studio.

Angelo Censoplano laureato ad 89 anni in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali. La carriera lavorativa e politica

Il Dottor Angelo Censoplano è di Terrasini, comune nella città metropolitana di Palermo ed ha da sempre svolto la professione di agricoltore fino ai 18 anni. Successivamente si è arruolato nell’Arma del carabinieri ed lavorato in tutto il territorio Nazionale. A fine carriera ha iniziato la sua attività politica come consigliere comunale per una decina d’anni, tra gli anni ’80 e gli anni ’90, ricoprendo anche il ruolo di vicesindaco nel suo comune d’origine.

Angelo Censoplano laureato ad 89 anni in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali. Le parole del neodottore e della sua docente relatrice

Dopo la proclamazione avvenuta in mattinata, il Dottor Censoplano durante il brindisi ha ringraziato tutti ed ha commentato il suo traguardo definendolo: “Un lungo percorso che mi ha visto impegnato in una delle più belle, stimolanti, affascinanti, sublimi esperienze di tutta la mia vita“. La docente relatrice ha affermato successivamente alla proclamazione che: “La passione, la determinazione e l’amore per lo studio di Angelo Censoplano costituisscono per il dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali e per l’Università degli Studi di Palermo un motivo di grande orgoglio e dimostrano come ci sia sempre tempo e modo per crescere ed amplare le proprie conoscenze“.

