Lavoratori di Portovesme su una ciminiera: "Non scendiamo senza risposte concrete"

Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, sono fermi sulla ciminiera dell’impianto Kss, a 100 metri di altezza, e non hanno nessuna intenzione di scendere.

Una protesta che attende delle risposte concrete.

Lavoratori di Portovesme su una ciminiera: la protesta

Protesta in atto nel Sulcis. Quattro lavoratori della Portovesme srl, si sono asserragliati sulla ciminiera dell’impianto Kss, a 100 metri di altezza, per protestare. Una protesta corredata da un comunicato, per puntare l’attenzione in modo molto forte il tema del caro energia e della fermata di quasi tutti gli impianti della Portovesme srl, che mette a rischio 1300 buste paga.

Nello stesso momento, i lavoratori degli appalti sono in assemblea permanente, nel piazzale della Portovesme srl, con presidio nella portineria degli apparti, dove sono state stabilite anche alcune tende.

Le parole dei lavoratori

“Questo non è un colpo di testa, ma è un’azione a sostegno delle vertenze e delle iniziative messe in atto sino a ora dalle Rsu e dai sindacati. Noi a questo punto abbiamo la necessità di avere un incontro urgente al ministero per aprire un confronto nazionale con tutti gli interlocutori seduti allo stesso tavolo e trovare una soluzione subito sul fronte energia.

Non bastano le rassicurazioni, ma per farci scendere servono impegni seri e forti” hanno dichiarato i lavoratori all’Ansa.