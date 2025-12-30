Le accuse di Lavrov: l'attacco ucraino alla residenza di Putin sotto i riflettori

Le tensioni tra Ucraina e Russia stanno raggiungendo un nuovo picco a seguito delle recenti accuse di Sergey Lavrov riguardo a un presunto attacco ucraino.

Il conflitto tra Ucraina e Russia continua a occupare una posizione centrale nell’attenzione internazionale, con l’emergere di nuove tensioni a seguito di un presunto attacco aereo contro la residenza di Vladimir Putin. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che l’Ucraina ha tentato di colpire la residenza del presidente russo, un’accusa prontamente smentita da Kiev, che ha definito il fatto un tentativo di sabotare i negoziati di pace in corso.

Le dichiarazioni di Lavrov e la risposta di Kiev

In un messaggio audio diffuso tramite il canale Telegram del Ministero degli Esteri russo, Lavrov ha affermato che sono stati utilizzati 91 droni a lungo raggio per attaccare la residenza di Putin, situata sul Lago Valdai, nella regione di Novgorod. Secondo Lavrov, non si sarebbero registrati danni né feriti, poiché le difese aeree russe avrebbero intercettato e distrutto i droni prima che raggiungessero il loro obiettivo.

Le conseguenze annunciate da Mosca

Sergej Lavrov ha avvertito che tali azioni non rimarranno impunite e che la Russia ha già individuato obiettivi per una possibile rappresaglia. Ha sottolineato che la posizione negoziale della Russia nei colloqui di pace con l’Ucraina sarà rivista in seguito a quello che ha definito un attacco terroristico, ma ha rassicurato che non si intende abbandonare il processo di negoziazione con gli Stati Uniti.

Le reazioni internazionali e il ruolo degli Stati Uniti

Contemporaneamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto le accuse di Lavrov, definendole falsità. Zelensky ha evidenziato che Mosca sta cercando di ostacolare i progressi nei colloqui di pace. Questo scontro verbale si è verificato in un momento delicato, poiché Zelensky ha recentemente incontrato il presidente statunitense Donald Trump in Florida per discutere le possibilità di una risoluzione del conflitto.

La telefonata tra Trump e Putin

Dopo le affermazioni di Lavrov, la Casa Bianca ha annunciato che Trump ha avuto una telefonata positiva con Putin in merito alla situazione in Ucraina. Durante il colloquio, Trump ha espresso preoccupazione per un ipotetico attacco ucraino, sottolineando che non è il momento opportuno per tali azioni, soprattutto nell’ambito dei colloqui diplomatici. Ha affermato: “È un periodo molto delicato, non è il momento giusto per attaccare”.

Un contesto di crescente tensione

Questo scambio di accuse e minacce si inserisce in un quadro più ampio di escalation del conflitto. La Russia continua a sostenere che le sue forze stanno facendo progressi sul campo, mentre Kiev cerca di ottenere supporto internazionale per resistere all’invasione russa. Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha dichiarato che le forze armate russe stanno avanzando con sicurezza e che i piani per liberare le regioni di Donbass, Zaporizhzhia e Kherson sono in fase di attuazione.

In risposta, il portavoce del Cremlino ha confermato che Mosca intende continuare a collaborare con Washington per trovare una soluzione pacifica. Tuttavia, il presidente ucraino Zelensky ha avvertito che le affermazioni russe potrebbero servire come pretesto per giustificare ulteriori attacchi contro l’Ucraina, in particolare contro le sue istituzioni governative.

Il contesto attuale e le prospettive future

In questo clima teso, il conflitto tra Ucraina e Russia sta raggiungendo un punto critico. Entrambe le parti cercano di affermare la propria posizione, mentre le accuse reciproche complicano ulteriormente i già difficili negoziati di pace. Questa situazione aumenta le preoccupazioni per la stabilità della regione. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione degli eventi nei prossimi giorni, per comprendere se ci sarà spazio per una reale distensione tra le parti in conflitto.