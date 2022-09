Le “brutte notizie” di Burioni: “Omicron 4 e 5 sono più contagiose”

Arrivano da uno studio giapponese pubblicato su "Cell" le “brutte notizie” di Roberto Burioni secondo cui "le varianti Omicron 4 e 5 sono più contagiose”

Proprio nel giorno in cui l’Oms fa sapere con una nota ufficiale che non siamo mai stati così vicini a prevalere sulla pandemia arrivano le “brutte notizie” di Roberto Burioni: “Omicron 4 e 5 sono più contagiose”.

Il virologo milanese spiega in un tweet che la sottovarianti Covid sono davvero infide e che quelle che sta fornendo sul social non sono sue opinioni scientifiche ma l’esito di uno studio terzo che lui riporta e “legge”. Ecco cosa ha scritto Burioni: “Uno studio sulla variante Omicron 4/5 ci conferma la maggiore contagiosità, la capacità di infettare le persone vaccinate e/o guarite (anche da Omicron 1 o 2) e purtroppo è prevedibile anche una maggiore patogenicità.

Vaccinatevi e al chiuso state attenti“.

Lo studio giapponese pubblicato su “Cell”

Il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha postato uno studio giapponese, pubblicato su ‘”Cell”. E quel report spiega qualcosa in più in ordine alle caratteristiche delle sottovarianti Omicron, comprese Ba.4 e Ba.5. Il professor Burioni precisa a fine post che “come sempre queste non sono mie personali opinioni o previsioni sul futuro, sono i dati contenuti in un lavoro scientifico che è appena uscito”.