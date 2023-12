Il Pontefice è apparso in udienza generale: ha voluto rassicurare i fedeli sulle sue condizioni di salute ora migliorate

Già il 3 dicembre, domenica scorsa, il Papa aveva condiviso aggiornamenti sulla sua salute. Durante un collegamento video in remoto dalla cappella di Casa Santa Marta, aveva comunicato ai fedeli che non avrebbe potuto leggere l’intera catechesi a causa del miglioramento ancora in corso della sua voce.

Le condizioni di salute del Papa: “Sto molto meglio”

In quella circostanza, aveva annunciato che monsignor Braida avrebbe letto la catechesi al suo posto.

Nell’Udienza Generale successiva, Papa Francesco ha nuovamente affrontato il tema delle sue condizioni di salute, accogliendo calorosamente i presenti con un saluto affettuoso. Ha dichiarato: “Cari fratelli e sorelle, benvenuti tutti. Anche oggi ho chiesto l’aiuto a monsignor Ciampanelli per leggere perché ancora fatico. Sto molto meglio, ma fatico se parlo troppo.”

Le condizioni di salute del Papa: “Mi affatico se parlo troppo“

Questa ulteriore dichiarazione ha confermato il continuo miglioramento della sua salute, ma ha anche evidenziato la necessità di prendersi ancora qualche precauzione durante le attività che richiedono un maggiore sforzo vocale.