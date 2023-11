Papa Francesco ancora non sta bene. Lo ammette all’udienza generale prima di delegare la lettura della catechesi a monsignor Filippo Ciampanelli.

Le parole di Papa Francesco

Il Pontefice si trovava in aula Paolo VI per l’udienza generale quando ha detto: “Ancora non sto bene, con questa gripe”, gripe significa influenza in spagnolo, e “la voce non è bella.”

La voce del Papa risultava infatti affaticata.

Ha dunque passato la parola per la lettura della catechesi e per i saluti ai fedeli a monsignor Filippo Ciampanelli della Segreteria di Stato.

La rinuncia del viaggio a Dubai

A causa delle sue condizioni di salute, Papa Francesco ha dovuto rinunciare a partecipare alla COP28 a Dubai. La Sala Stampa della Santa Sede ha infatti fatto sapere che “pur essendo migliorato il quadro clinico generale i medici hanno chiesto di non effettuare il viaggio previsto.” Con “grande rammarico” il Pontefice ha accettato.

Papa Francesco da qualche giorno ha un’infiammazione polmonare. Proprio a causa della malattia aveva anche rinunciato ad affacciarsi sul balcone per l’Angelus di domenica 26 novembre.