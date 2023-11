Il 30 novembre si terrà a Dubai la COP28: la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Le COP si tengono ogni anno in un paese diverso e hanno l’obiettivo di limitare gli effetti del riscaldamento globale. Ecco i 3 temi che verranno trattati principalmente alla 28esima edizione:

Riduzione dei combustibili fossili

L’obiettivo principale della COP28 è fare progressi per quello che riguarda i tempi e i modi della transizione energetica. Nella COP26 si era stabilito esplicitamente di ridurre il consumo di carbone, il più inquinante dei combustibili fossili.

L’Unione Europea a COP28, cercherà di ottenere un impegno a chiudere entro il 2050 le centrali elettriche alimentate con carbone, petrolio e gas che non sono dotate di tecnologie per la cattura e il sequestro (CCS) dell’anidride carbonica (CO2). Proporrà inoltre una riduzione dei sussidi pubblici all’industria dei combustibili fossili.

I risultati raggiunti

Parte della conferenza verterà sull’esame dei risultati raggiunti fino a questo momento. I dati dimostreranno che quello che è stato fatto non è abbastanza per mantenere l’aumento della temperatura media globale rispetto all’epoca preindustriale al di sotto di 1,5 °C come era stato previsto nell’Accordo di Parigi.

Le compensazioni per i paesi più minacciati

Dal momento che non tutti i paesi subiscono allo stesso modo gli effetti del cambiamento climatico, era stato previsto alla COP27 che venisse stanziato un fondo per i paesi in via di sviluppo più a rischio. Durante la conferenza dovrà essere redatto l’accordo definitivo, ma le tensioni e i disaccordi interni potrebbero non assicurare che si arrivi a un risultato.