Stabilità clinica e progressi

Le condizioni cliniche di Papa Francesco, dopo 30 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, mostrano segni di stabilità. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, il Santo Padre sta proseguendo con l’ossigenoterapia ad alti flussi, con una riduzione progressiva della necessità di ventilazione meccanica non invasiva durante le ore notturne. Questo è un segnale positivo, che indica miglioramenti nel suo stato di salute.

Necessità di terapie continuative

Nonostante i progressi, Papa Francesco necessita ancora di terapia medica ospedaliera, oltre a fisioterapia motoria e respiratoria. Queste terapie, al momento, stanno portando a ulteriori miglioramenti graduali. La riduzione della ventilazione meccanica durante la notte implica che il Papa riceve ossigeno attraverso cannule nasali, un metodo che permette ai polmoni di lavorare di più, ma che è meno invasivo rispetto alla ventilazione meccanica. Fonti vaticane confermano che il Pontefice è costantemente legato all’ossigeno, indipendentemente dalla modalità di somministrazione.

Prospettive future e isolamento

Il prossimo bollettino medico sulle condizioni di Papa Francesco sarà reso noto non prima della metà della prossima settimana. Attualmente, il quadro clinico rimane complesso e non è possibile prevedere per quanto tempo il Papa resterà isolato. Questo lungo periodo di ricovero, che supera il mese, è significativo per chiunque, e le fonti vaticane sottolineano che il Papa, uomo di fede, trova sostegno nella sua spiritualità. Tuttavia, affrontare una vita da paziente comporta inevitabilmente un cambiamento nell’approccio alla vita quotidiana.