Le differenze non portano ad un aumento del campo delle opposizioni.

Elly Schlein, Giuseppe Conte e Riccardo Magi di +Europa, insieme a Bonelli e Fratoianni, hanno partecipato alla celebrazione dell'Alleanza tra i Verdi e la Sinistra a Roma, sfidando la tradizione di non fare foto di gruppo. Tuttavia, non sono state prese in considerazione espansioni dell'alleanza politica, almeno nel centro, con Renzi e Calenda che non sono stati considerati per un invito.