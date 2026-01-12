Le famiglie dei soldati russi denunciano abusi sessuali e casi di estorsione

Emergono gravissime accuse di violenza sessuale e estorsione all'interno delle forze armate russe, con particolare riferimento alla regione di Primorye.

Recentemente, diversi familiari di soldati russi hanno sollevato pesanti accuse contro i comandanti di un’unità militare situata nella regione di Primorye, nel Far East della Russia. Secondo le testimonianze, i militari sarebbero stati vittime di violenze sessuali e pratiche di estorsione, sollevando interrogativi sulla condotta del personale militare.