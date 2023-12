Le immagini delle bodycam della Polizia intervenuta a Praga

Praga, 22 dic. (askanews) – In queste immagini il momento dell’intervento della Polizia di Praga durante la sparatoria all’Università dove uno studente è entrato armato e ha aperto il fuoco uccidendo 14 persone prima di suicidarsi. Nel video ripreso dalle telecamere in dotazione ai poliziotti si vede il momento dell’irruzione nell’edificio degli agenti e poi la ricerca aula per aula dei sopravvissuti accompagnati all’esterno, lontano dal pericolo.

Il governo ha dichiarato una giornata di lutto nazionale il 23 dicembre e la popolazione è stata invitata a osservare un minuto di silenzio a mezzogiorno.