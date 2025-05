Un Papa americano e le sue responsabilità fiscali

Con l’elezione di Papa Leone XIV, il mondo si trova di fronte a una situazione senza precedenti. Non solo il nuovo Pontefice è il primo americano a ricoprire questo prestigioso incarico, ma deve anche affrontare le complessità fiscali legate alla sua cittadinanza statunitense. Gli Stati Uniti, infatti, richiedono a tutti i cittadini di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal luogo di residenza.

Questo principio si applica anche al Papa, a meno che non decida di rinunciare formalmente alla cittadinanza americana.

Benefici e tassazione: un territorio inesplorato

Il Washington Post ha recentemente esplorato questa situazione unica, sottolineando che i precedenti Papi provenienti da Polonia, Germania e Argentina non hanno mai dovuto affrontare tali obblighi fiscali. Jared Walczak, esperto della Tax Foundation, ha definito la situazione fiscale di Leone XIV come “un territorio inesplorato”. Sebbene il Papa non percepisca uno stipendio fisso, il Vaticano provvede a tutte le sue necessità, inclusi alloggio, vitto e trasporti. Tuttavia, questi benefici “in natura” potrebbero essere considerati reddito imponibile secondo le leggi fiscali statunitensi.

Le sfide della residenza fiscale

In quanto membro del clero, Papa Leone XIV non è esente dalle tasse negli Stati Uniti. Tuttavia, essendo residente all’estero per la maggior parte dell’anno, ha la possibilità di escludere gran parte dei suoi guadagni dall’imposta sul reddito statunitense. Per l’anno fiscale 2025, i cittadini americani all’estero possono escludere fino a 130mila dollari di reddito estero. Tuttavia, questa esenzione non si applica al reddito percepito lavorando per un governo straniero, il che complica ulteriormente la situazione fiscale del Papa, dato che è alle dipendenze del Vaticano.

Questa complessità fiscale rappresenta una nuova sfida per i contabili della Santa Sede, che dovranno applicare le norme fiscali statunitensi alla denuncia dei redditi che il Papa dovrà probabilmente presentare. La questione solleva interrogativi su come il Vaticano gestirà questa situazione e quali misure saranno adottate per garantire la conformità alle leggi fiscali americane.