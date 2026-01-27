Le migliori destinazioni economiche per viaggiare nel 2026: scopri dove andare!

Pianificare un viaggio nel 2026 può essere un'esperienza emozionante e gratificante. Scopri come risparmiare e ottimizzare il tuo budget seguendo le strategie più efficaci per viaggiare senza stress.

La passione per i viaggi è un sentimento comune tra gli italiani. Tuttavia, la pianificazione delle vacanze presenta diverse complessità, soprattutto a causa di incertezze e preoccupazioni legate ai costi. Per il 2026, un numero significativo di italiani desidera viaggiare all’estero, ma la maggior parte non ha ancora effettuato prenotazioni per voli, hotel o auto a noleggio.

Le sfide della pianificazione dei viaggi

Un’indagine condotta da Skyscanner ha rivelato che, sebbene il 79% degli italiani abbia l’intenzione di viaggiare nel 2026, solo il 45% ha già prenotato i voli. La situazione risulta simile per gli hotel, dove solo il 33% ha completato la prenotazione, e per il noleggio auto, che si attesta al 14%. L’incertezza riguardo alle date e alle destinazioni rappresenta uno dei principali fattori che ostacolano le prenotazioni.

Costi e indecisione

Il 59% degli intervistati non ha ancora definito il periodo del viaggio, mentre il 44% è indeciso sulla meta. Inoltre, il 15% degli italiani esprime preoccupazioni riguardo ai costi di viaggio. Nonostante queste incertezze, molte persone non sono a conoscenza delle numerose opportunità di viaggio a prezzi accessibili disponibili sul mercato.

Le destinazioni più economiche del 2026

Skyscanner ha identificato dieci mete che si distinguono per la loro economicità, tutte con un prezzo medio di andata e ritorno inferiore a 233 euro. Ecco un elenco delle mete più convenienti:

Napoli, Italia –89€a/r: famosa per il suo street food e come base per escursioni sul Vesuvio.

–89€a/r: famosa per il suo street food e come base per escursioni sul Vesuvio. Kittilä, Finlandia –105€a/r: ideale per sport invernali e avventure sotto l’aurora boreale.

–105€a/r: ideale per sport invernali e avventure sotto l’aurora boreale. Budapest, Ungheria –110€a/r: un mix perfetto di cultura e relax grazie alle sue terme.

–110€a/r: un mix perfetto di cultura e relax grazie alle sue terme. Londra, Regno Unito –118€a/r: la città cosmopolita con una vasta offerta culturale.

–118€a/r: la città cosmopolita con una vasta offerta culturale. Atene, Grecia –134€a/r: un tuffo nella storia antica con la possibilità di corsa tra i resti storici.

–134€a/r: un tuffo nella storia antica con la possibilità di corsa tra i resti storici. Lisbona, Portogallo –143€a/r: un mix di cultura e vita all’aperto a costi competitivi.

–143€a/r: un mix di cultura e vita all’aperto a costi competitivi. Vienna, Austria –148€a/r: per chi cerca un’esperienza culturale raffinata.

–148€a/r: per chi cerca un’esperienza culturale raffinata. Copenhagen, Danimarca –168€a/r: la capitale del design e della sostenibilità.

–168€a/r: la capitale del design e della sostenibilità. Istanbul, Turchia –216€a/r: un ponte tra culture con mercati e hammam tradizionali.

–216€a/r: un ponte tra culture con mercati e hammam tradizionali. Sal, Capo Verde–233€a/r: per gli amanti del surf e del relax in riva all’oceano.

La scelta del giorno migliore per volare

Contrariamente a quanto si possa pensare, il giorno più economico per volare nel 2026 è il venerdì. Questo dato sorprende, poiché solo il 2% degli italiani lo considera, mentre molti preferiscono il martedì o il mercoledì. Tuttavia, il miglior giorno per viaggiare può variare in base alla rotta e al mese. Strumenti come il mese intero di Skyscanner consentono di confrontare rapidamente i prezzi dei voli.

Strumenti per pianificare viaggi economici

Per supportare i viaggiatori nella pianificazione delle loro vacanze senza stress, Skyscanner ha introdotto il Planner di destinazioni low cost. Questo strumento fornisce informazioni sulle mete più economiche mese per mese, mostrando il prezzo medio del volo e i giorni migliori per partire.

Per il mese di febbraio, destinazioni come Tirana offrono voli a partire da 52€ andata e ritorno, mentre Vienna presenta tariffe a partire da 83€ andata e ritorno. Per chi è in cerca di avventure, Marrakech è disponibile a 85€ andata e ritorno.

Il 2026 si dimostra un anno ricco di opportunità per viaggiare in modo economico. Con una pianificazione attenta e l’uso di strumenti utili, è possibile esplorare nuove mete senza compromettere il proprio budget.