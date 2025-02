Quando si parla di pasta, l’Italia è il simbolo della tradizione e della qualità. Questo alimento è un pilastro della nostra dieta quotidiana, e tutti desiderano un piatto che sia gustoso, con la giusta consistenza e realizzato con ingredienti pregiati. Tuttavia, non tutta la pasta è all’altezza delle aspettative. Alcune marche, infatti, non rispettano gli elevati standard di eccellenza che ci si aspetta. Scopri quali sono gli aspetti peggiori da tenere d’occhio.

Le caratteristiche delle peggiori marche di pasta

La vera pasta di qualità è fatta con semola di grano duro, senza compromessi. Se contiene farine di scarsa qualità o miscele dubbie, meglio evitarla. Anche la lavorazione conta: la trafilatura al bronzo rende la pasta più ruvida e adatta a trattenere il sugo, mentre una superficie liscia e lucida indica spesso un processo industriale meno attento.

L’essiccazione è un altro fattore chiave. Le paste migliori asciugano lentamente a basse temperature, preservando sapore e consistenza, mentre quelle industriali subiscono un’essiccazione rapida e ad alte temperature, risultando meno gustose.

Anche l’aspetto rivela molto: un colore giallo troppo intenso può indicare l’uso di coloranti o grano di bassa qualità, mentre una buona pasta ha un tono dorato naturale e una superficie leggermente porosa. Infine, la prova definitiva: la cottura. Se si sfalda o diventa molle invece di restare al dente, la qualità lascia a desiderare.

Il consiglio degli esperti prima dell’acquisto

Leggere l’etichetta e fare attenzione alla qualità può fare davvero la differenza in tavola. Per questo è fondamentale controllare gli ingredienti e la provenienza prima dell’acquisto.

La qualità della pasta dipende non solo dalla materia prima, ma anche dalla filiera produttiva e dai controlli a cui è sottoposta. Purtroppo, alcune marche non rispettano gli standard di sicurezza e qualità. Meglio evitare prodotti privi di certificazioni affidabili, come il marchio IGP per le paste artigianali.

Sebbene un prezzo più alto non sia sempre sinonimo di eccellenza, le paste troppo economiche spesso utilizzano grano di qualità inferiore e una lavorazione meno curata, compromettendo gusto e consistenza.