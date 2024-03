Le scuse di una madre ex alcolizzata verso il figlio Loris a C'è posta per te

Le scuse di una madre ex alcolizzata verso il figlio Loris a C'è posta per te

Molto emozionante la storia di Sandra, che a C'è posta per te si è messa a nudo raccontando la dipendenza dall'alcol di cui ha sofferto in passato. Nel programma di Maria De Filippi vuole riconciliarsi con il figlio Loris dopo anni.

Fra le emozionanti storie di C’è posta per te, abbiamo visto quella di Sandra, una madre ex alcolizzata che ha deciso di chiedere scusa al figlio Loris, con cui non ha rapporti da 3 anni.

La storia di Sandra a C’è posta per te

Sandra è una donna dal passato difficile, arrivata a C’è posta per te con un obiettivo preciso: chiedere scusa al figlio Loris.

Tornando indietro nel tempo grazie al racconto di Maria, apprendiamo che la donna ha sofferto di una dipendenza da alcol, motivo per cui sperperava tutti i soldi della sua pensione.

Così Loris la aiutava nella gestione, fin quando è arrivata Micaela, sorella di lui che si è traferita nella loro abitazione e ha aperto un conto cointestato con la madre. Quindi di fatto, ha preso lei in mano le redini della situazione e lui non l’ha presa bene.

Tante le bugie e tante le cose non dette, ma ora è il momento di fare chiarezza in questa famiglia.

La risposta di Loris, chiamato a C’è posta per te da Sandra e Micaela

Presente in studio insieme a Sandra, c’è Micaela, la quale difende la madre dicendo che oggi Sandra è una donna molto diversa, una brava mamma e nonna, che ha capito i suoi errori.

Lei fa eco alla figlia, dichiarando l’amore per Loris e dicendogli quanto soffra per la sua lontananza. Il ragazzo accetta di aprire la busta ma chiarisce che d’ora in avanti ci deve essere un rapporto limpido e senza bugie, come dovrebbe esserci in ogni famiglia. Detto questo, i tre si abbracciano e il momento è davvero molto commovente.