Le skill da avere per lavorare in una web agency

Al giorno d’oggi, gli sviluppatori web – responsabili della pianificazione, della creazione e della manutenzione dei siti Web – sono una delle figure professionali più richieste sul mercato del lavoro. Ma quali sono le skill necessarie per lavorare in software house e web agencies specializzate come Syrus Industry, dove, ad esempio, è richiesta un’alta specializzazione in linguaggi di programmazione e CMS per siti web?

Per avere successo in questo campo, gli sviluppatori devono avere una vasta gamma di competenze e rimanere aggiornati con le ultime tendenze. Ecco, più nel dettaglio, le skills essenziali richieste per lo sviluppo web nel 2023 e le strategie per migliorare le prospettive di carriera.

Innanzitutto, lo sviluppatore web deve saper combinare competenze tecniche e creative per creare applicazioni online visivamente accattivanti e facili da usare. Per eccellere in questo campo, gli sviluppatori devono inoltre avere conoscenze in varie aree dello sviluppo web. In questo senso, iscriversi a corsi pertinenti può aiutarli a far progredire la loro carriera e a rimanere sempre aggiornati.

Per quanto riguarda le principali competenze richieste per lavorare in una web agency nel 2023, eccone alcune:

HTML e CSS per la creazione di siti Web visivamente accattivanti

e per la creazione di siti Web visivamente accattivanti JavaScript o Python per applicazioni web interattive e dinamiche

o per applicazioni web interattive e dinamiche Git per un controllo efficiente delle versioni

per un controllo efficiente delle versioni Linguaggi di programmazione web back-end per la creazione di siti Web robusti e scalabili

per la creazione di siti Web robusti e scalabili Web design reattivo per un’esperienza utente ottimale su diversi dispositivi

reattivo per un’esperienza utente ottimale su diversi dispositivi Test e debug per garantire la funzionalità e le prestazioni dei siti Web\

Rimanere all’avanguardia: le competenze degli sviluppatori Web nel 2023

Inoltre, avere esperienza nel controllo delle versioni del codice, nelle piattaforme CMS, nelle capacità analitiche, nei framework e nelle librerie, nelle capacità di hosting e nell’ottimizzazione dei motori di ricerca migliorerà ulteriormente le prospettive di carriera di uno sviluppatore web in questo settore competitivo. Alle precedenti competenze, pertanto, si aggiungono le seguenti skills:

Controllo delle versioni del codice

Piattaforme CMS

Capacità analitiche

Competenze di hosting

Ottimizzazione dei motori di ricerca

Livello di sviluppo web: strategie per migliorare competenze e prospettive di carriera

Per migliorare il livello di sviluppo web, le proprie capacità e le proprie prospettive di carriera – specialmente in web agencies come Syrus Industry – ci sono diverse strategie. In primo luogo, è fondamentale ampliare continuamente le proprie conoscenze e rimanere aggiornati con le ultime tecnologie e tendenze. Ciò può essere ottenuto partecipando a workshop, conferenze e corsi online, come il Bootcamp UI/UX di KnowledgeHut.

Inoltre, partecipare attivamente alle comunità di programmazione e collaborare con altri sviluppatori può fornire informazioni preziose e favorire la crescita. Anche lo sviluppo di forti capacità di risoluzione dei problemi e di comunicazione è essenziale, in quanto consente una collaborazione efficace con clienti e membri del team. Infine, richiedere certificazioni e mostrare le proprie competenze attraverso progetti personali o contributi a progetti open source può aumentare notevolmente la credibilità e attrarre potenziali datori di lavoro.

Poiché il campo dello sviluppo web continua a evolversi, è fondamentale che i professionisti siano all’avanguardia e aggiornino continuamente le proprie competenze. Padroneggiando le competenze essenziali e adottando nuove tecnologie, gli sviluppatori web possono migliorare le loro prospettive di carriera in questo settore competitivo. La domanda rimane: quali nuove competenze e tecnologie emergeranno nei prossimi anni? Solo il tempo ce lo dirà.

