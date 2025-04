Un simbolo di devozione e artigianato

Nel cuore pulsante di Napoli, precisamente a San Gregorio Armeno, la tradizione del presepe si arricchisce di un nuovo protagonista: papa Francesco. Le statuette che lo ritraggono sono diventate un vero e proprio simbolo di devozione per molti fedeli, ma anche un oggetto di collezione per turisti e appassionati di artigianato.

Gli artigiani di questa storica strada, famosa per le sue botteghe di presepi, hanno visto un incremento esponenziale delle richieste, non solo a livello locale, ma anche internazionale.

Richieste da ogni parte del mondo

La popolarità delle statuette di papa Francesco ha superato i confini nazionali, con ordini che giungono da diverse nazioni. Artigiani come Genny Di Virgilio, che vanta un incontro personale con il pontefice, raccontano di come la figura del papa abbia ispirato la creazione di queste opere. “Gli portai la sua statuina, disse ‘Bella, ma mi hai fatto più magro'”, ricorda Di Virgilio, sottolineando il legame speciale che si è instaurato tra l’artista e il pontefice. Questo aneddoto non solo evidenzia la passione degli artigiani, ma anche l’umanità di papa Francesco, che riesce a connettersi con le persone in modo autentico.

Un’arte che resiste nel tempo

La creazione di statuette del presepe è un’arte antica, che si tramanda di generazione in generazione. A San Gregorio Armeno, ogni artigiano ha il proprio stile e la propria tecnica, rendendo ogni pezzo unico. Le statuette di papa Francesco non sono solo un prodotto commerciale, ma rappresentano un messaggio di speranza e unità in un periodo storico complesso. La loro diffusione è un chiaro segnale di come la figura del pontefice riesca a toccare i cuori di molte persone, rendendo il presepe un luogo di riflessione e spiritualità.