Le ultime immagini di Chiara Ferragni sono state pubblicate online e un particolare ha attirato l'attenzione del web, che ha dichiarato "sono false!"

L'influencer Chiara Ferragni è al centro di polemiche dopo aver pubblicato su Instagram delle foto dove presenta delle lentiggini, considerate dai suoi follower non naturali, ma frutto di un filtro o un programma di fotoritocco, dato che non erano presente nelle sue foto precedenti. Ferragni è stata anche criticata per aver scritto la didascalia del post in inglese, invece della sua lingua madre, l'italiano. Infine, l'uso della frase "Ritorno in ufficio" nella didascalia è stato oggetto di ulteriori critiche.

Chiara Ferragni, conosciuta influencer, si è recentemente trovata a fare i conti con una serie di polemiche. Queste sono sorte in seguito alla pubblicazione di vari scatti sulle sue piattaforme social. Un aspetto particolare nelle foto ha attirato l’attenzione dei suoi follower, dando origine a una serie di commenti negativi. Approfondiamo cosa ha suscitato questa controversia e cosa le hanno detto gli utenti.

Ancora una volta, Chiara Ferragni è finita sotto la lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica. A generare discussione è stato un post specifico che l’influencer e imprenditrice digitale ha condiviso sui social media. Recentemente, infatti, Chiara ha pubblicato una serie di foto sulla sua pagina Instagram ufficiale, che ritraggono la sua prima settimana di settembre. Tuttavia, un particolare presente in molte di queste foto non è sfuggito ai suoi follower, suscitando una serie di critiche.

A causare scompiglio è stato l’aspetto delle lentiggini sul viso di Ferragni, visibili in alcune delle foto condivise. Molti follower hanno evidenziato come tali lentiggini non sembrano naturali, ma sembrano essere state applicate da un filtro o da un programma di fotoritocco. Osservando le altre foto di Chiara è chiaro che le lentiggini non erano mai apparse prima.

Ma la questione delle lentiggini non è stata l’unica nota stonata per Ferragni. Alcuni utenti, infatti, l’hanno criticata anche per aver scritto la didascalia del post in inglese. Nei commenti, infatti, le hanno fatto notare che è italiana e non inglese, consigliandole di scrivere nelle sua lingua madre. Alcuni l’hanno inoltre criticata per la scelta di parole usate nella didascalia stessa, oltre alla lingua scelta.

L’influencer ha effettivamente pubblicato tra tante cose “Ritorno in ufficio”. Alcuni hater hanno risposto con l’emoji del clown o con la domanda “Ma quale lavoro fa?”. Sembra che Chiara non possa avere un momento di pace! È noto che ogni volta che si condivide qualcosa sui social, c’è sempre la possibilità che qualche detrattore possa rispondere in modo critico.