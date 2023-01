Lecce, ciclista investito da un'auto, è in codice rosso

Sangue sull'asfalto in provincia di Lecce, dove un giovane ciclista è stato investito da un'auto ed è in prognosi riservata per ferite al capo

Sangue sull’asfalto in provincia di Lecce, dove un giovane ciclista viene investito da un’auto ed è in codice rosso.

L’incidente è avvenuto ad Andrano lungo la provinciale 81 e la vittima ha solo 28 anni. Il giovane si stava dirigendo da Tricase alla frazione di Depressa. Si tratterebbe di un ragazzo pachistano di 28 anni che procedeva in sella alla sua bicicletta: per cause che sono in corso di accertamento il ragazzo è stato investito accidentalmente da un’auto in transito.

Purtroppo l’urto è stato violento e la vittima ha riportato diversi traumi, il più preoccupante quello al capo.

Da quanto si apprende sul posto sono accorsi a razzo i mezzi di soccorso e una pattuglia della polizia locale di Tricase. Agli agenti sono toccati i rilievi sulla dinamica di quanto accaduto: pare che il ciclista stesse procedendo lungo il ciglio della strada.

Tuttavia, “forse per evitare la vegetazione ai bordi della carreggiata”, si sarebbe spostato verso l’interno ed una di due auto in transito lo ha centrato: una Renault Kangoo e una Citroen C3.

Sul posto due ambulanze del 118, provenienti dall’ex presidio di Poggiardo e dall’ospedale di Tricase: il giovane è stato stabilizzato e condotto all’ospedale Panico di Tricase in prognosi riservata.