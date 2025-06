L'eccellenza della proctologia ci spiega l'uso delle staminali mesenchimali 

È una delle nuove frontiere della medicina rigenerativa, che è valsa al Dottor Marco Cosimi, chirurgo proctologo Romano, il riconoscimento di “Eccellenza dell’Anno 2025 in Proctologia” nella categoria Healthcare & Pharma di Le Fonti Awards, prestigioso premio di riconoscimento professionale dedicato alle eccellenze nei settori delle professioni e di cui si è tenuta la XV Edizione lo scorso 13 marzo a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano.

Dott. Cosimi, quali indicazioni terapeutiche concrete vi sono attualmente all’impiego delle cellule staminali mesenchimali in proctologia?

La terapia rigenerativa con cellule staminali mesenchimali autologhe è in grado oggi di fornire una risposta terapeutica definitiva ed indolore al trattamento di importanti e fastidiose patologie proctologiche. Grazie al loro potere antinfiammatorio ed antidolorifico, le cellule staminali anche in situazioni complesse come le ragadi anali eliminano rapidamente dolore ed infiammazione locale, nel mentre riparano il tessuto danneggiato ripristinandolo senza alcuna cicatrice ma solamente con cellule biologicamente sane e con collagene ed elastina del paziente stesso, limitando al contempo le tutte le possibili complicanze che ogni intervento chirurgico può potenzialmente indurre. Le cellule staminali mesenchimali autologhe sono prelevate dal grasso allo stesso paziente ed evidenziano da tempo risultati sorprendenti nel trattamento di patologie infiammatorie e dolorose quali ragadi anali, ma anche fistole anali e fistole sacro coccigee. La loro azione riparativa è mediata grazie a messaggi veicolati dalle stesse cellule staminali mesenchimali per mezzo di micro vescicole dette esosomi che si liberano nel tessuto biologico da guarire e nella circolazione sanguigna dei pazienti, con una successiva spiccata risposta biologica riparativa dell’organismo oltre che per una intensa produzione locale di nuove e numerose cellule staminali mesenchimali anch’esse attive nella riparazione del tessuto danneggiato sempre con i loro esosomi.

La metodica ambulatoriale può provocare dolore al paziente?

La procedura di prelievo delle cellule staminali mesenchimali è semplice ed indolore per il paziente (per chi volesse approfondire, qui il video sul canale Youtube del Metodo Cosimi). Viene eseguita con una lipoaspirazione modesta di soli 50-60 ml. circa di tessuto grasso sottocutaneo, mediante minima incisione cutanea senza necessità di sutura chirurgica. Il tessuto adiposo verrà aspirato tramite microcannula, impiegando esclusivamente la diluizione cellulare delle sole cellule staminali presenti tra le grosse cellule adipose che verranno invece elettivamente distrutte ed eliminate con semplici procedure sterili. Soltanto la diluizione cellulare liquida staminale e non gli adipociti (le cellule adipose del grasso) verrà inoculata nella lesione che si intende guarire. La tecnica è quindi realmente mininvasiva, permettendo al proctologo di guarire con una sola seduta anche le più ampie, profonde e dolorose ragadi anali croniche, fistole anali o sacro coccigee in modo efficace e senza cicatrici né dolore post-operatorio. Infatti, le cellule staminali hanno per loro stessa vocazione biologica una forte azione antinfiammatoria ed antidolorifica immediata e la procedura verrà svolta in anestesia locale, senza necessità di ricovero o day hospital.

Come agiscono le cellule staminali mesenchimali una volta inoculate?

Le cellule staminali mesenchimali, una volta inoculate nella lesione da riparare, iniziano con immediata azione antiinfiammatoria ed antidolorifica a guarire rapidamente i tessuti danneggiati nel mentre bloccano il dolore stesso. Ciò può essere particolarmente indicato quindi in patologie dolorose dell’ano come le ragadi anali. Gli sviluppi della ricerca hanno inoltre evidenziato in questi ultimi anni l’importanza degli esosomi, piccolissime particelle che dialogano con i tessuti trasportando piccoli tratti chiave bioattivi di DNA e di RNA, fondamentali per riconoscere le particolari caratteristiche del danno biologico ed anatomico locale e stimolarne la guarigione e l’omeostasi cellulare nei tessuti locali. Gli esosomi prodotti dalle cellule staminali sono in grado di modulare l’infiammazione locale e la sintomatologia dolorosa, favorendo allo stesso tempo la riparazione dei tessuti sofferenti e della ragade stessa, ottimizzando il processo della rigenerazione cellulare locale. Combinando l’utilizzo ottimale degli esosomi prodotti naturalmente ed amplificandolo subito con stimoli termo foto attivi indotti preliminarmente nelle cellule staminali mesenchimali dopo il prelievo, nello stesso ambulatorio chirurgico, la proctologia rigenerativa ha attualmente il potenziale di rivoluzionare il trattamento con guarigione rapida di molte patologie proctologiche, con approcci efficaci, mirati e poco invasivi per i pazienti.

Qual è il futuro della Proctologia Rigenerativa?