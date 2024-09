L'edizione numero 19 di Ballando con le Stelle è in arrivo: quali sono le date d'inizio, i partecipanti e i membri della giuria?

L'edizione numero 19 di Ballando con le Stelle è in arrivo: quali sono le da...

La diciannovesima edizione del programma televisivo "Ballando con le Stelle" inizierà il 28 settembre su Rai 1 e durerà per 12 episodi, due in più rispetto all'anno scorso. I fan potranno seguire le esibizioni dei concorrenti, introduce da Milly Carlucci e Paolo Belli, e le decisioni dei giudici, i cui nomi saranno annunciati prossimamente. Chi non può seguire la diretta potrà recuperare gli episodi su Rai Play, dove saranno anche disponibili contenuti speciali.