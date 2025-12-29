L'effetto della svalutazione del rial iraniano sulle proteste popolari

La situazione economica in Iran si fa sempre più complessa e preoccupante. Negli ultimi giorni, il rial ha raggiunto un nuovo minimo storico rispetto al dollaro, suscitando una serie di manifestazioni tra i cittadini. Le ripercussioni di questa crisi monetaria si fanno sentire in ogni angolo del paese, costringendo molti a scendere in strada per esprimere il proprio malcontento.

Crollo della valuta e conseguenze economiche

Il rial iraniano ha subito una svalutazione drammatica, con il cambio che è sceso a 1,42 milioni per dollaro e successivamente a 1,38 milioni. Questa continua diminuzione del valore della moneta ha scatenato un’ondata di proteste e malcontento tra i commercianti e i cittadini, colpiti duramente dall’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità.

Inflazione alle stelle

Secondo i dati ufficiali, il tasso di inflazione ha raggiunto il 42,2%, segnando un incremento significativo rispetto all’anno precedente. I prezzi degli alimentari sono aumentati del 72%, mentre i costi per articoli sanitari e medici sono cresciuti del 50%. Questi numeri evidenziano una situazione in cui la vita quotidiana degli iraniani è messa a dura prova e molti temono un’imminente iper-inflazione.

Le manifestazioni popolari

Le proteste sono iniziate in particolare nel centro di Teheran, dove i commercianti hanno chiuso i propri negozi e si sono uniti per far sentire la loro voce. I video diffusi sui social media mostrano centinaia di persone riunite in Saadi Street e nelle vicinanze del Bazar, un luogo simbolico per la storia del Paese, in particolare per il ruolo che ha avuto durante la Rivoluzione islamica del 1979.

Repressione e risposta del governo

Nonostante la forte presenza delle forze di sicurezza durante le manifestazioni, non sono stati riportati interventi repressivi da parte della polizia. Le autorità sembrano consapevoli della fragilità della situazione e del potenziale pericolo che una repressione violenta può comportare. Tuttavia, la tensione rimane alta e il malcontento della popolazione potrebbe facilmente sfociare in una crisi più profonda.

Le prospettive future

La svalutazione del rial non è solo un problema interno, ma ha anche conseguenze internazionali. Il governo iraniano ha recentemente annunciato un possibile aumento delle tasse nel nuovo anno, una decisione che potrebbe ulteriormente aggravare le difficoltà economiche. L’incertezza continua a regnare, soprattutto dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo nucleare del 2018, che ha riportato in auge le sanzioni internazionali.

In questo contesto, le prospettive per il futuro dell’Iran rimangono incerte. Le manifestazioni attuali potrebbero portare a cambiamenti significativi nella politica economica del paese. Gli eventi recenti dimostrano che la popolazione è pronta a lottare per il proprio benessere e per un futuro migliore.